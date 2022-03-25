Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии будет проведён, несмотря на ракетный обстрел Джидды
Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии не будет отменён, несмотря на ракетный обстрел Джидды. Об этом сообщили промоутеры гонки.
Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии не будет отменён, несмотря на ракетный обстрел Джидды. Об этом сообщили промоутеры гонки.
«Гоночный уик-энд пройдёт по запланированному расписанию. Организаторы гонки поддерживают прямой контакт с органами безопасности Саудовской Аравии, чтобы гарантировать принятие необходимых мер», — гласит заявление промоутеров этапа в Саудовской Аравии.
Напомним, хуситы провели ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.
Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.
Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.