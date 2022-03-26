Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й, Хэмилтон — 16-й

Второе место по итогам заезда досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь четвёртым.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 16-м, его напарник Джордж Расселл — девятым.

Сессию дважды останавливали красными флагами — сначала из-за вылета пилота «Уильямса» Николаса Латифи в первом сегменте квалификации, а затем из-за серьёзной аварии Мика Шумахера во второй части квалификации. Мик был отправлен в госпиталь.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация