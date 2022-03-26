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26 марта, источник: Чемпионат.com

Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й, Хэмилтон — 16-й

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Второе место по итогам заезда досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь четвёртым.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 16-м, его напарник Джордж Расселл — девятым.

Сессию дважды останавливали красными флагами — сначала из-за вылета пилота «Уильямса» Николаса Латифи в первом сегменте квалификации, а затем из-за серьёзной аварии Мика Шумахера во второй части квалификации. Мик был отправлен в госпиталь.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

  1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200
  2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025
  3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202
  4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261
  5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868
  6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904
  7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947
  8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983
  9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054
  10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388

    Не прошли в третий сегмент:
  11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651
  12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773
  13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819
  14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920
  15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009

    Не прошли во второй сегмент:
  16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343
  17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492
  18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543
  19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817
  20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

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