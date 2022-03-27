Мик Шумахер не примет участие в гонке Гран-при Саудовской Аравии
Пилот «Хааса» Мик Шумахер не примет участие в гонке Гран-при Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба американской команды.
Пилот «Хааса» Мик Шумахер не примет участие в гонке Гран-при Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба американской команды.
Причиной этого стала авария, в которую угодил немец во втором сегменте субботней квалификации.
Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.
Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работала медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.
Как сообщили в ФИА, первичное обследование не выявило у немецкого гонщика никаких травм, однако он был отправлен в госпиталь для более тщательных проверок.