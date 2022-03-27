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27 марта, источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Саудовской Аравии».

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Источник: Reuters

Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.

Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал. Японец столкнулся с проблемой на установочных кругах.

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