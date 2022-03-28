Ферстаппен вырвал победу у Леклера в Аравии, но Шарль остался лидером

Перед началом Гран-при многие предвкушали сражение четырех лидеров за победу в гонке. Ожидания оправдались не полностью. Первые 15 кругов четверка просто растягивалась по времени и ожидала, что предпримут командные мостики с точки зрения стратегий. Темп всех четвертых был настолько близким, что подъехать на расстояние атаки было проблематично.

Первыми о намерениях провести пит-стоп заявили в «Феррари». Команда позвала Шарля Леклера на смену шин, но это было ловушкой. Серхио Перес, который ехал прямо перед монегаском, нырнул на пит-стоп, а Шарль поехал дальше.

А спустя полкруга Николас Латифи на «Уильямсе» разбил машину об отбойник, и на трассу выехал автомобиль безопасности. Почти все пилоты поехали на смену шин, в том числе Леклер, Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. В итоге, все трое сэкономили массу времени под сейфти-каром и выехали впереди Переса. Так мексиканец потерял шанс на победу.

Мало что изменилось после окончания режима сейфти-кара. Леклер и Ферстаппен ехали в одинаковом темпе, периодически обмениваясь лучшими кругами. Разве что Сайнс и Перес начали постепенно отставать.

Так продолжалось до 36-го круга из 50, на котором сначала у Фернандо Алонсо отказала силовая установка, а затем и Даниель Риккьярдо не смог продолжить гонку из-за технических проблем. Стюарды запустили виртуальный сейфти-кар, под которым пилоты должны были ехать с определенной скоростью.

На 41-м круге объявили рестарт, лучше всех в котором сориентировался Ферстаппен. Макс буквально за один круг полностью нивелировал отрыв Шарля и принялся прессинговать монегаска. На 42-м круге перед последним поворотом голландец прошел оппонента, но уже на следующей прямой Леклер отвоевал позицию обратно.

Но быстро стало понятно, что Макс не отступит. Темпа его «Ред Булл» вполне хватало, чтобы преследовать «Феррари», и на 47-м круге чемпион снова опередил соперника, уже не дав тому контратаковать.

Шарль смог удержаться позади «Ред Булла» и в течение всех трех оставшихся до финиша кругов прессинговал Макса. В какой-то момент между дуэлянтами осталось буквально три десятые, но Леклеру не хватило то ли времени, то ли скорости, чтобы провести атаку.

Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии и заработал первые очки в сезоне — всего их у голландца 26. Леклер взял 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате с 44 баллами. Сайнс, который финишировал третьим, имеет в активе 33 балла и сохраняет второе место в турнирной таблице.

Перес финишировал четвертым и не может себя ни в чем упрекнуть. Судьба украла у него победу, которую мексиканец, безусловно, заслужил. Чеко набирает обороты и становится грозной силы с точки зрения борьбы за победы. Чуть-чуть бы побольше удачи.

Пятым финишировал Джордж Рассел, который провел скучную гонку. Джордж еще на четвертом круге прошел Эстебана Окона и всю гонку ехал на пятом месте, ни с кем не сражаясь. Темпа для борьбы за победу нет, но и средняя группа команд позади. Пока «Мерседес» выступает в собственной лиге. Кстати, Льюис Хэмилтон после провальной 16-й позиции в квалификации финишировал 10-м.

Следующая гонка пройдет в Мельбурне ровно через две недели.