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18:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хэмилтон рассказал о психологических и эмоциональных проблемах

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что сталкивался с психологическими проблемами в своей жизни.

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Источник: Reuters

"Год получается таким тяжелым, учитывая все, что происходит вокруг нас. В какие-то дни трудно оставаться позитивным. У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, и необходимы усилия, чтобы идти дальше. Но мы должны продолжать борьбу и можем достичь еще многого.

Я пишу, чтобы сказать вам: нормально чувствовать себя так, как вы чувствуете. Просто знайте, что вы не одиноки. Мы прорвемся! Как мне сегодня напомнил друг, в человеке столько сил, что он может достичь всего, о чем способен помыслить. Мы это можем. Давайте жить с благодарностью за то, что у нас есть новый день и новый шанс. Посылаю вам любовь и свет", — написал Хэмилтон в соцсетях.

После первых двух этапов сезона «Формулы-1» Хэмилтон занимает пятое место в личном зачете пилотов, имея в активе 16 очков.

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