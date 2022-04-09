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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Сингапур может заменить Россию и провести две гонки «Формулы-1»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Формула-1» в сезоне-2022 в качестве замены Гран-при России рассматривает возможность проведения еще одной гонки в Сингапуре, сообщает autosport.com.

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Источник: AFP 2022

Ранее «Формула-1» планировала заменить российский этап гонкой в Катаре, но из-за неопределенности со стороны организаторов изучает альтернативные варианты, одним из которых является проведение второй гонки в Сингапуре в дополнение к изначально запланированному на 30 сентября — 2 октября Гран-при. В таком случае трасса «Марина Бэй» примет два этапа в течение двух недель, гонки при этом пройдут в разное время суток: на закате и в полностью ночное время.

Отмечается, что Сингапур является лишь одним из возможных вариантов, если не удастся договориться с организаторами в Катаре. «Формула-1» может также вернуться в Бахрейн, где прошел первый этап нынешнего сезона.

Сингапур принимал Гран-при «Формулы-1» с 2008 по в 2019 год, после чего гонки там не проводились из-за пандемии.

В феврале было объявлено, что из-за событий на Украине Гран-при России 2022 года, который должен был пройти 23—25 сентября в Сочи, не состоится, а в марте «Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение российского этапа чемпионата.

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