СМИ: Сингапур может заменить Россию и провести две гонки «Формулы-1»
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Формула-1» в сезоне-2022 в качестве замены Гран-при России рассматривает возможность проведения еще одной гонки в Сингапуре, сообщает autosport.com.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Формула-1» в сезоне-2022 в качестве замены Гран-при России рассматривает возможность проведения еще одной гонки в Сингапуре, сообщает autosport.com.
Ранее «Формула-1» планировала заменить российский этап гонкой в Катаре, но из-за неопределенности со стороны организаторов изучает альтернативные варианты, одним из которых является проведение второй гонки в Сингапуре в дополнение к изначально запланированному на 30 сентября — 2 октября Гран-при. В таком случае трасса «Марина Бэй» примет два этапа в течение двух недель, гонки при этом пройдут в разное время суток: на закате и в полностью ночное время.
Отмечается, что Сингапур является лишь одним из возможных вариантов, если не удастся договориться с организаторами в Катаре. «Формула-1» может также вернуться в Бахрейн, где прошел первый этап нынешнего сезона.
Сингапур принимал Гран-при «Формулы-1» с 2008 по в 2019 год, после чего гонки там не проводились из-за пандемии.
В феврале было объявлено, что из-за событий на Украине Гран-при России 2022 года, который должен был пройти