СМИ: Сингапур может заменить Россию и провести две гонки «Формулы-1»

Ранее «Формула-1» планировала заменить российский этап гонкой в Катаре, но из-за неопределенности со стороны организаторов изучает альтернативные варианты, одним из которых является проведение второй гонки в Сингапуре в дополнение к изначально запланированному на 30 сентября — 2 октября Гран-при. В таком случае трасса «Марина Бэй» примет два этапа в течение двух недель, гонки при этом пройдут в разное время суток: на закате и в полностью ночное время.

Отмечается, что Сингапур является лишь одним из возможных вариантов, если не удастся договориться с организаторами в Катаре. «Формула-1» может также вернуться в Бахрейн, где прошел первый этап нынешнего сезона.

Сингапур принимал Гран-при «Формулы-1» с 2008 по в 2019 год, после чего гонки там не проводились из-за пандемии.