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11:29 (мск), источник: Sports.Ru

Вдохновительница героя Гран-при Австралии Албона из «Уильямса» — Лили Муни: одна из лучших китайских гольфисток и точно самая красивая!

Теперь понятно, почему гонщик постоянно улыбается!.

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Александр Албон дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году за «Торо Россо», а в 2020-м дважды поднялся на подиум будучи гонщиком «Ред Булла». Несмотря на седьмое место по итогам сезона, «Ред Булл» перевел тайца в тест-пилоты.

В 2022-м Албон вернулся в «Формулу-1»: теперь он гоняется за «Уильямс». Что ж, самое время посмотреть, кто вдохновляет Александра на лихие обгоны и крутые виражи. Знакомьтесь, Лили Муни Е!

Лили — одна из лучших гольфисток Китая. С 2018 года она участвует в профессиональных турнирах, а занимается этим элитарным видом спорта с самого детства — с шести лет.

Отец Лили — владелец отельного и ресторанного бизнеса в Северной Америке. Девушка училась с США и Канаде и большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе. Сейчас она мечтает занять первую строчку в рейтинге LPGA (Ladies Professional Golf Association) и стать лучшей гольфисткой планеты.

Албон встречается с Лили с 2020-го: гонщик старше ее на четыре года. Девушка часто ездит с Александром на Гран-при и поддерживает его непосредственно в паддоке.

Теперь вы понимаете, почему Албон сияет от счастья почти на всех фотографиях!

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