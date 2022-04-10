Катастрофа «Ред Булл» на Гран-при Австралии: Ферстаппен сошел, Леклер доминирует

На Гран-при Австралии мы ждали третьей серии сражения между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном. Однако завершилась эта борьба досрочно, да и борьбы-то, если честно, фактически не получилось…

Завершающий эпизод в австралийском кошмаре Сайнса

После ошибки команды во вчерашней квалификации Карлос Сайнс признался, что будет злиться, пока не выспится. Но, очевидно, и в воскресенье Карлос, стартовавший девятым, не совладал с эмоциями. «Феррари» решила поставить Сайнсу на стартовый отрезок гонки шины «хард» (такая же тактика была у Алонсо, Магнуссена, Феттеля и Стролла), но ничего хорошего из этой затеи не вышло. На более жёстком комплекте Карлос ужасно стартовал и потерял ещё несколько позиций.

Дальше — больше: Сайнс пропустил Мика Шумахера и стал аж 14-м. Пилот «Феррари» решил как можно быстрее отыграться, но перестарался. Сайнс подъехал к 11-му повороту на слишком высокой скорости и не удержал болид на трассе. «Феррари» по диагонали пересекла обочину и следующий кусок трассы, прежде чем закопаться в гравии — кошмарное завершение уик-энда.

А вот у второй «Феррари» всё было отлично: Леклер уверенно сдержал Ферстаппена позади и, несмотря на заметное козление болида на стартовой прямой, быстренько вырвался из зоны DRS и начал отрываться от «Ред Булл». Более того, «Феррари» оказалась не только шустрее, но и аккуратнее расходовала шины: ближе к окну пит-стопов Макс начал жаловаться на шины и отставать ещё сильнее. Разрыв достиг сразу восьми секунд — никакого повторения Бахрейна или Джидды.

Позади двух лидеров Перес пропустил отлично стартовавшего Хэмилтона, но достаточно быстро сумел отыграться. Норрис потерял два места и ехал шестым впереди Риккардо, причём на родной земле Даниэль смотрелся уверенно и нисколько не уступал напарнику. Также отметим пилотов «Альфа Таури»: Гасли и Цунода отыграли по два места, выйдя на 11-е и 13-е соответственно.

Феттель снова разбил машину

Как и Сайнс, досрочно завершил бесславный уик-энд в Мельбурне Себастьян Феттель. В плотной борьбе с соперниками Себ слишком оптимистично атаковал бордюр в четвёртом повороте, потерял контроль над машиной и разбил её.

Больше всего от действий Феттеля выиграл Расселл: в отличие от большинства конкурентов, Джордж не успел провести пит-стоп и благодаря VSC и последовавшему полноценному сейфти-кару «перепрыгнул» Переса и Хэмилтона. Кстати, Чеко пришлось снова обгонять Льюиса: перед пит-стопом мексиканец из-за износа шин подпустил к себе семикратного чемпиона, который после оттянутой остановки даже выехал впереди. Но в итоге Перес прошёл и Хэмилтона, и — после возобновления гонки в боевом режиме — Расселла.

Хуже всего рестарт провёл, кстати, Леклер. Шарль сделал что-то странное в финальном повороте, вдруг замедлился и в итоге не создал вообще никакого отрыва от Ферстаппена. Тем не менее монегаск занял внутреннюю траекторию и не пропустил «Ред Булл» на торможении к первому повороту. А после этого тут же показал серию быстрейших кругов и уехал.

Катастрофа для Ферстаппена, триумф для Леклера

Как выяснилось чуть позже, Максу и «Ред Булл» было бы даже обиднее, если бы голландцу удалось вырваться вперёд. Из-за проблем с силовой остановкой Ферстаппену пришлось остановить машину на обочине — уже второй сход в трёх гонках, ужасающая надёжность «Хонды» на старте сезона-2022!

Таким образом, Леклер лишился не то чтобы единственного конкурента (по факту никакой борьбы не было), но хотя бы человека, за которым надо было следить в плане темпа. Как итог — доминирующая победа с «Большим шлемом»: поул, лидерство со старта до финиша и быстрейший круг. Перес, со своей стороны, явно думал не о погоне за «Феррари», а о том, чтобы сберечь шины и не подпустить к себе под финиш двух пилотов «Мерседеса».

Внутри чемпионской команды была своя интрига: сдержит ли Расселл Хэмилтона и завоюет свой первый подиум в составе «Серебряных стрел»? Льюис на Джорджа не наседал и вдруг начал жаловаться по радио, что команда поставила его в «очень сложное положение» — словно это сам «Мерседес» придумал сейфти-кар в удобный для Расселла момент… В итоге Джордж так и остался третьим.

Алонсо не прорвался

Позади топ-4 спокойно финишировали два гонщика «Макларена», а вот дальше было интересно. Алекс Албон провёл всю гонку на одном комплекте «харда», забрался на седьмое место и заехал в боксы лишь в конце предпоследнего круга. Тактика сработала: благодаря достойному темпу и тому, что многие середняки были заняты борьбой друг с другом, после остановки таиландец выехал 10-м и принёс «Уильямсу» первые очки в секунде.

Седьмое место у Окона, восьмым финишировал Боттас. Валттери не помешали даже грубые действия со стороны Стролла, выдавившего пилота «Альфа Ромео» с трассы. Позднее финн прошёл канадца обратно, а Пьер Гасли любезно вылетел с трассы и тоже вновь пропустил Боттаса. Так что французу достались девятое место и два очка.

Жаль Фернандо Алонсо: сейфти-кар после аварии Феттеля ударил по тактике испанца. Казалось, что он всё равно имеет возможности на свежем «медиуме» прорваться на седьмое место, однако «жёлтые» шины внезапно начали работать отвратительно. Алонсо, наоборот, начал пропускать конкурентов и даже совершил ещё один пит-стоп. Итог — провальное 17-е место для человека, который вполне мог стартовать в гонке третьим или четвёртым.

Итак, после трёх этапов сезона-2022 Леклер нарастил преимущество в общем зачёте. На счету Шарля уже 71 очко против 33 у Сайнса и 25 у Ферстаппена — ничего себе отрыв! На второе место внезапно вышел Джордж Расселл с 37 очками. Сможет ли кто-то бросить вызов лидеру «Феррари» на следующем этапе в Имоле через две недели?