«Хаас» отказался вернуть «Уралкалию» $ 13 млн и потребовал дополнительную компенсацию

Об этом сообщает Motorsport.

Американская команда настаивает на том, что она имела право расторгнуть сделку из-за пункта в спонсорском соглашении, который гласит, что «Уралкалий» должен не «наносить ущерб, не высмеивать и не снижать общественную репутацию, добрую волю и благоприятный имидж “Хааса”».

«Хаас» утверждает, что связи Дмитрия Мазепина с Кремлём, а также санкции, введённые Европейским союзом, привели пункт о нарушении репутации в действие. Стоит отметить, что на момент расторжения контракта ни Европейский Союз, ни другие стороны не ввели никаких санкций против семьи Мазепиных или «Уралкалия».