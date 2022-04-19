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20:01 (мск), источник: Sport24

Пилота «Феррари» Леклера обокрали на 300 тысяч евро во время фотосессии с фанатами

Пилот Формулы-1 команды «Феррари» Шарль Леклер стал жертвой кражи, сообщает Autosport, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

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Источник: twitter.com/F1

Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля во время прогулки гонщика в компании своего тренера и друзей после ужина в ресторане. Леклера встретили фанаты и попросили сфотографироваться, на что он дал согласие.

Уже после фотосессии он обнаружил, что у него с руки сняли именные часы Richard Mille RM 67 стоимостью 300 тысяч евро. Гонщик обнаружил пропажу не сразу, а грабитель успел скрыться. Полиция начала расследовать инцидент.

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