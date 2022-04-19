Пилота «Феррари» Леклера обокрали на 300 тысяч евро во время фотосессии с фанатами
Пилот Формулы-1 команды «Феррари» Шарль Леклер стал жертвой кражи, сообщает Autosport, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Пилот Формулы-1 команды «Феррари» Шарль Леклер стал жертвой кражи, сообщает Autosport, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля во время прогулки гонщика в компании своего тренера и друзей после ужина в ресторане. Леклера встретили фанаты и попросили сфотографироваться, на что он дал согласие.
Уже после фотосессии он обнаружил, что у него с руки сняли именные часы Richard Mille RM 67 стоимостью 300 тысяч евро. Гонщик обнаружил пропажу не сразу, а грабитель успел скрыться. Полиция начала расследовать инцидент.