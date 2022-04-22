Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 13-й

Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал лишь 13-й результат.