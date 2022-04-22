Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Майнц
50
Хоккей. НХЛ
23.04
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
04
Хоккей. НХЛ
23.04
Эдмонтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.04
Аризона
Вашингтон
Все события
Фоторепортажи
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 13-й

В Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.

Наверх
Источник: Reuters

Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал лишь 13-й результат.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,999.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,779.
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132.
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063.
10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.20,757.
12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,916.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,138.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.21,434.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.28,119.

Не прошли во второй сегмент:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,474.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,732.
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,971.
19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.22,338.
20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.

 Евгения Медведева показала новые снимки с необычной фотосессии
Такого от Овечкина никто не ждал! Широкий жест великого хоккеиста (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь