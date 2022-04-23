Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — второй, Хэмилтон — 14-й

Победу по её итогам праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам спринта финишировал 14-м.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам спринта финишировал 14-м.

Не обошлось и без сходов — на первом круге после столкновения с Пьером Гасли сошёл китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.