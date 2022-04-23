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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — второй, Хэмилтон — 14-й

В Имоле завершилась спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи.

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Источник: Reuters

Победу по её итогам праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам спринта финишировал 14-м.

Не обошлось и без сходов — на первом круге после столкновения с Пьером Гасли сошёл китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Спринт

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
  2. Шарль Леклер («Феррари»)
  3. Серхио Перес («Ред Булл»)
  4. Карлос Сайнс («Феррари»)
  5. Ландо Норрис («Макларен»)
  6. Даниэль Риккардо («Макларен»)
  7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
  8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
  9. Фернандо Алонсо («Альпин»)
  10. Мик Шумахер («Хаас»)
  11. Джордж Расселл («Мерседес»)
  12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
  13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
  14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
  15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
  16. Эстебан Окон («Альпин»)
  17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
  18. Алекс Албон («Уильямс»)
  19. Николас Латифи («Уильямс»)
  20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

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