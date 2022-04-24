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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — шестой

В Имоле завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи, победителем которой стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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Источник: Reuters

Вторым на финиш пришёл его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку призёров замкнул Ландо Норрис («Макларен»). Лидер чемпионата Шарль Леклер («Феррари») финишировал шестым.

Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
  2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.
  3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.
  4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.
  5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.
  6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.
  7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.
  8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.
  9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.
  10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
  11. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
  12. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.
  13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
  14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.
  15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
  16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
  17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
  18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.

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