Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — шестой

Вторым на финиш пришёл его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку призёров замкнул Ландо Норрис («Макларен»). Лидер чемпионата Шарль Леклер («Феррари») финишировал шестым.

Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.