Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер — шестой
В Имоле завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи, победителем которой стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
В Имоле завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи, победителем которой стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Вторым на финиш пришёл его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку призёров замкнул Ландо Норрис («Макларен»). Лидер чемпионата Шарль Леклер («Феррари») финишировал шестым.
Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:
Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.