Ферстаппен получил премию Laureus как лучший спортсмен года, Левандовски получил награду за исключительные достижения

В прошлом году гонщик выиграл «Формулу-1».

Лучшей спортсменкой года признали ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон-Херу. На летней Олимпиаде-2020 в Токио она выиграла три золотые медали.

Премию Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте получил форвард «Баварии» и сборной Польша Роберт Левандовски.

Лучше командой по версии Laureus сборная Италии по футболу, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы-2020.