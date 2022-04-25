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Футбол. Евро. Все результаты
14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен получил премию Laureus как лучший спортсмен года, Левандовски получил награду за исключительные достижения

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2021 года по версии спортивной премии Laureus.

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Источник: Reuters

В прошлом году гонщик выиграл «Формулу-1».

Лучшей спортсменкой года признали ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон-Херу. На летней Олимпиаде-2020 в Токио она выиграла три золотые медали.

Премию Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте получил форвард «Баварии» и сборной Польша Роберт Левандовски.

Лучше командой по версии Laureus сборная Италии по футболу, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы-2020.

Премию Laureus в номинации прорыв года получила теннисистка Эмма Радукану, выигравшая в 2021 году Открытый чемпионат США. На эту награду также претендовал россиянин Даниил Медведев.

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