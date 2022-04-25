Ферстаппен получил премию Laureus как лучший спортсмен года, Левандовски получил награду за исключительные достижения
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2021 года по версии спортивной премии Laureus.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2021 года по версии спортивной премии Laureus.
В прошлом году гонщик выиграл «Формулу-1».
Лучшей спортсменкой года признали ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон-Херу. На летней Олимпиаде-2020 в Токио она выиграла три золотые медали.
Премию Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте получил форвард «Баварии» и сборной Польша Роберт Левандовски.
Лучше командой по версии Laureus сборная Италии по футболу, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы-2020.
Премию Laureus в номинации прорыв года получила теннисистка Эмма Радукану, выигравшая в 2021 году Открытый чемпионат США. На эту награду также претендовал россиянин Даниил Медведев.