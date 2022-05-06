Команды Формулы-1 подозревают «Феррари» в нарушении правил шинных тестов

Другие команды полагают, что «Феррари» могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище. При этом по правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещается тестировать новинки болидов.

При этом пока неизвестно, использовалось ли это днище ранее. Не исключается, что «Феррари» использовала такое днище на Гран-при Бахрейна. Только тогда оно было установлено на болиде Шарля Леклера.



В «Феррари» пока отказались раскрыть полную информацию о днище болида. Но в команде уверены, что никакие правила нарушены не были. В связи с этим в «Скудерии» не опасаются возможных санкций.