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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Команды Формулы-1 подозревают «Феррари» в нарушении правил шинных тестов

Команды Формулы-1 заподозрили «Феррари» в нарушении правил тестов, которые проходили после Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport.

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Источник: AP 2022

Другие команды полагают, что «Феррари» могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище. При этом по правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещается тестировать новинки болидов.

При этом пока неизвестно, использовалось ли это днище ранее. Не исключается, что «Феррари» использовала такое днище на Гран-при Бахрейна. Только тогда оно было установлено на болиде Шарля Леклера.

В «Феррари» пока отказались раскрыть полную информацию о днище болида. Но в команде уверены, что никакие правила нарушены не были. В связи с этим в «Скудерии» не опасаются возможных санкций.

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