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00:25 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл второй подряд этап «Формулы-1»

Второе место на Гран-при Майами занял Шарль Леклер, третьим стал Карлос Сайнс — младший.

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Источник: Reuters

ТАСС, 9 мая. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами. Гонка прошла в воскресенье.

Второе и третье места заняли пилоты команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако и испанец Карлос Сайнс — младший соответственно.

Гран-при Майами проводилось впервые в истории «Формулы-1».

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