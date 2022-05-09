Ферстаппен выиграл второй подряд этап «Формулы-1»
Второе место на Гран-при Майами занял Шарль Леклер, третьим стал Карлос Сайнс — младший.
Второе место на Гран-при Майами занял Шарль Леклер, третьим стал Карлос Сайнс — младший.
ТАСС, 9 мая. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами. Гонка прошла в воскресенье.
Второе и третье места заняли пилоты команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако и испанец Карлос Сайнс — младший соответственно.
Гран-при Майами проводилось впервые в истории «Формулы-1».