«Формула-1» не будет искать замену отмененному Гран-при России

ТАСС, 18 мая. Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» текущего сезона будет состоять из 22 гонок. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Изначально календарь сезона включал в себя 23 этапа, однако в марте руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России из-за событий на Украине. Соревнования должны были пройти в Сочи с 23 по 25 сентября. «Формула-1» приняла решение не искать замену отмененному Гран-при России.