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19«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
16:08 (мск), источник: ТАСС

«Формула-1» не будет искать замену отмененному Гран-при России

Календарь сезона будет состоять из 22 гонок.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 мая. Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» текущего сезона будет состоять из 22 гонок. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Изначально календарь сезона включал в себя 23 этапа, однако в марте руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России из-за событий на Украине. Соревнования должны были пройти в Сочи с 23 по 25 сентября. «Формула-1» приняла решение не искать замену отмененному Гран-при России.

Гран-при России «Формулы-1» проводился с 2014 года, этапы принимал автодром в Олимпийском парке в Сочи. С 2023 года Гран-при России планировалось проводить в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора драйв». Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.

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