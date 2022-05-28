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18:31 (мск), источник: ТАСС

Леклер стал победителем квалификации Гран-при Монако «Формулы-1»

Вторым стал испанец Карлос Сайнс — младший, третьим — Серхио Перес, лидер общего зачета Макс Ферстаппен показал четвертый результат.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 мая. Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер в субботу занял первое место по итогам квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Монако.

Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 11,376 секунды. Вторым стал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс — младший (отставание — 0,225 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес (+0,253). Лидер общего зачета нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четвертым (+0,290). Леклер выиграл пятый поул в текущем сезоне.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье, начало — 16:00 мск.

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