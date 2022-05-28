Леклер стал победителем квалификации Гран-при Монако «Формулы-1»
Вторым стал испанец Карлос Сайнс — младший, третьим — Серхио Перес, лидер общего зачета Макс Ферстаппен показал четвертый результат.
Вторым стал испанец Карлос Сайнс — младший, третьим — Серхио Перес, лидер общего зачета Макс Ферстаппен показал четвертый результат.
ТАСС, 28 мая. Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер в субботу занял первое место по итогам квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Монако.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 11,376 секунды. Вторым стал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс — младший (отставание — 0,225 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес (+0,253). Лидер общего зачета нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четвертым (+0,290). Леклер выиграл пятый поул в текущем сезоне.
Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье, начало — 16:00 мск.