Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

ТАСС, 12 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в воскресенье в Баку.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Оба пилота команды «Феррари», монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс — младший, сошли с дистанции из-за технических проблем. Также досрочно завершили гонку датчанин Кевин Магнуссен («Хаас»), канадец Лэнс Стролл («Астон Мартин») и представитель Китая Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»).

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете чемпионата, набрав 150 очков. На вторую строчку поднялся Перес (129), который обошел Леклера (116). Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», занявший в гонке четвертое место, идет на шестой позиции (62). В Кубке конструкторов первое место занимает «Ред Булл» (279), второе — «Феррари» (199), тройку лучших замыкает «Мерседес» (161).

Ферстаппену 24 года, он одержал пятую победу на этапах «Формулы-1» в текущем сезоне. Всего на его счету 25 побед в карьере. Ферстаппен является действующим чемпионом мира.