Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной

«Ему и вправду нехорошо, и сейчас нам нужно решение. На данном этапе он пострадал больше всех из пилотов. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Очевидно, он страдает больше всех, но это влияет и на Джорджа [Расселла] и многих других», — приводит слова Вольфа издание GPFans.