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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пилот команды Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады, которое пройдёт в Монреале с 17 по 19 июня.

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Источник: Reuters

Напомним, ранее стало известно о проблемах Хэмилтона со спиной на Гран-при Азербайджана из-за выступления на машине с эффектом дельфинирования.

«Ему и вправду нехорошо, и сейчас нам нужно решение. На данном этапе он пострадал больше всех из пилотов. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Очевидно, он страдает больше всех, но это влияет и на Джорджа [Расселла] и многих других», — приводит слова Вольфа издание GPFans.

В гонке Гран-при Азербайджана Хэмилтон показал четвёртый результат. Его товарищ по команде Джордж Расселл был третьим. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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