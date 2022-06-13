Очередное фиаско «Феррари»: обе машины сломались, «Ред Булл» победил

Ферстаппен все ближе к титулу

Макс Ферстаппен неидеально провел квалификацию, но в гонке был достаточно быстр. Пока Шарль Леклер еще участвовал в гран-при, Ферстаппен стабильно держался на хвосте у монегаска. Темп точно был. А потом «Феррари» самоустранилась, а Макс благодаря приказу из боксов спокойно объехал Серхио Переса и умчался к победе.

Голландец еще больше увеличил отрыв от соперников в чемпионате. Шансы на титул существенно возросли, а с учетом постоянных поломок машин «Феррари» перспектива оформить второй подряд титул очень и очень реальна.

Немного жаль Переса. Мексиканец блестяще стартовал, выйдя в лидеры, и в дальнейшем вполне уверенно контролировал отрыв от Леклера, пока тот не поехал на пит-стоп. Но затем, сойдясь с Ферстаппеным в одной точке на трассе, получил из боксов приказ «не сражаться». Как и предполагалось, «Ред Булл», выбирая между Максом и Чеко, предпочтет вывести вперед голландца.

«Феррари», как так?

Очередные упущенные возможности для «красных». Сначала из-за поломки тормозной системы сошел Карлос Сайнс, позже «Феррари» в кое-то веки отлично сработала стратегически, воспользовавшись виртуальным сейфти-каром и проведя «почти бесплатный» пит-стоп для Леклера, но затем машина монегаска сломалась.

Отметим, что в этой гонке у трех машин с двигателями «Феррари» предположительно отказали силовые установки: Леклер, Кевин Магнуссен и Валттери Боттас. А в целом, это уже вторая поломка мотора на болиде Леклера. В «Ф-1» количество разрешенных на сезон элементов силовой установки ограниченно. Так вот, на машине Шарля ситуация критическая — практически каждый следующий элемент будет сверх лимита, что автоматически означает штрафные санкции в виде потери позиций на стартовой решетке. И это в начале сезона. «Феррари», как так?

Босс команды Бинотто перед уик-эндом всячески пытался убедить общественность, что цель на этот сезон — стать конкурентоспособными, а не бороться за титул. Так вот, с таким ужасным контролем качества своей продукции ни о какой конкурентоспособности и речи не идет.

Жаль Леклера: он готов бороться за победы, блестяще пилотирует, возможно, лучший на сегодня гонщик в пелотоне, но команда его регулярно подводит. Еще парочка таких подстав от команды и вопрос преданности Шарля коллективу повиснет в воздухе.

С козлением нужно что-то делать

Еще перед заездом босс «Мерседеса» Тото Вольф говорил, что Льюис Хэмилтон может не закончить гонку из-за сильного «козления» машины. По ходу Гран-при этот эффект проявлялся у многих машин, но хуже всего дела обстояли именно с болидом «Мерседеса».

В течение гонки Льюис снова жаловался на эффект словами «моя спина меня убивает». Хуже всего то, что сделать с этим инженеры пока ничего не могут, а физиотерапевты гонщиков не в состоянии до конца восстановить здоровье пилотов между сессиями. Остается надеяться, что проблему все же решат, а гонщики перестанут мучиться.

К чести обоим пилотов «Мерседеса», они блестяще провели гонку, финишировав на третьем и четвертом местах. Джордж Рассел снова оказался чуть впереди Хэмилтона, зато Льюис, наконец, включился в борьбу — много обгонял, агрессивно пилотировал — в общем, напомнил всем, что он все еще гонщик экстра-класса.

Итоги уик-энда

После победного дубля «Ред Булл» увеличил отрыв от «Феррари» в Кубке Конструкторов до угрожающих 80 очков. Это очень серьезная заявка на итоговую победу.

Макс Ферстаппен благодаря победе в Баку набрал 150 баллов и опережает Переса на 21 балл. Третьим в зачете идет Леклер, но отставание монегаска от первой строчки довольно серьезное — 34 балла. Впрочем, интрига в борьбе за чемпионат все еще жива: пройдена лишь треть пути, впереди еще 14 гран-при, так что все возможно. Если, конечно, «Феррари» перестанет подводить своего лидера.

Следующий Гран-при пройдет в Канаде через неделю.