В Формуле-1 новая живая легенда, которую невозможно обыграть. Такой Ферстаппен будет королем долгие годы

Гран-при Канады Формулы-1 проходил не так, как другие этапы. Мы привыкли к тому, что Шарль Леклер завоевывает поул, а потом теряет все в гонке. В этот раз лидер, главный фаворит и действующий чемпион Макс Ферстаппен вышел в топ еще в субботу, забрав подиум в дождевой квалификации. Вторым сенсационно стартовал ветеран, 40-летний Фернандо Алонсо из «Альпин», ворвавшийся на первый ряд стартового поля впервые за 10 лет. Третьим в квалификации стал Карлос Сайнс из «Феррари».

Король суббот этого сезона Леклер в Канаде очутился лишь на 19-м месте стартовой решетки из-за штрафа за замену электронного блока. Шарль оказался в непривычной ситуации. Обычно он пробует не потерять первое место (как правило, неудачно), а на этот раз монегаск прорывался из хвоста пелотона.

Гордый Алонсо боролся как лев, но все же «Альпин» не может по скорости конкурировать с «Феррари», «Ред Буллом» и «Мерседесом». Сначала Фернандо прошел Санйс, а потом ветеран Ф-1 вообще выпал из тройки. Но итоговое 7-е место для него все равно стало успехом.

Главным неудачником первой половины гонки стал Серхио Перес. Чеко плохо квалифицировался и начал прорываться, но мотор болида «Ред Булл» сказал ему «нет». Перес был вторым в чемпионате и даже прессинговал Ферстаппена в битве за чемпионство, но из-за проблем с двигателем сошел с дистанции уже на девятом круге Гран-при Канады.

Еще один неудачник — пилот «Хаас» Мик Шумахер. Партнер Никиты Мазепина по прошлому сезону так и не набрал ни одного очка в Формуле-1 за два года. В Канаде Мик квалифицировался шестым, но уже на 20-м круге его машина просто остановилась — проблемы с мотором. Лишь два гонщика чемпионата из 20 не набрали очков в первых 9 гонках — Николас Латифи из «Уильямса» и Шумахер-младший.

Ферстаппен лидерство держал спокойно и уверенно. Ближе к концу гонки Максу мог помешать сейфти-кар, появившийся на трассе посла аварии Юки Цуноды из «Альфа Таури». Сайнс сидел на хвосте у действующего чемпиона на более свежей резине, но за десять кругов так ничего и не смог сделать с Супермаксом даже с DRS. Где-то голландец отлично оборонялся, где-то «Феррари» не хватало скорости на прямых, а где просто сам Сайнс ошибался из-за собственных нервов — все-таки на кону была первая победа в карьере.

В итоге Ферстаппен одержал очередную победу, Карлос — второй с лучшим кругом. На третьем и четвертом местах «Мерседесы» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела. На пятую позицию с последнего ряда прорвался Леклер. Это первая удачная гонка монегаска после нескольких неудач подряд.

«Это была непростая для меня гонка. Я рано совершил первый пит-стоп, воспользовавшись виртуальным автомобилем безопасности, а после был вынужден беречь шины и избегать контактов с отбойниками и поребриками. Гонка стала складываться как игра, где мне приходилось угадывать моменты, в которых следовало запасать энергию и и в которых, напротив, атаковать. На последнем участке я оборонялся, и скажу честно, я бы предпочел атаковать, а не обороняться, но гонка сложилась так, как сложилась, и в итоге я впереди. Я атаковал в полную силу, но и Карлос делал то же самое и был очень быстр. В целом, мы неплохо повеселились», — сказал Ферстаппен после финиша.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

Макс Ферстаппен («Ред Булл ») — 70 кругов Карлос Сайнс (« Феррари ») +0,993 Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006 Джордж Расселл («Мерседес») +12,313 Шарль Леклер (« Феррари ») +15,168 Эстебан Окон (« Альпин ») +23,890 Фернандо Алонсо (« Альпин ») +24,945 Валттери Боттас («Альфа Ромео ») +25,247 Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео ») +26,952 Ланс Стролл (« Астон Мартин ») +38,222 Даниэль Риккардо (« Макларен ») +43,047 Себастьян Феттель (« Астон Мартин ») +44,245 Алекс Албон (« Уильямс ») +44,893 Пьер Гасли («Альфа Таури ») +45,183 Ландо Норрис (« Макларен ») +52,145 Николас Латифи (« Уильямс ») +59,978 Кевин Магнуссен (« Хаас ») +1.08,180

Сошли:

Юки Цунода («Альфа Таури »)

(«Альфа ») Мик Шумахер (« Хаас »)

(« ») Серхио Перес («Ред Булл »)

Похоже, бороться с Максом просто невозможно. Этот гонщик отлично обороняется, атакует, сохраняет шины, а его команда — лучшая в чемпионате по принятию тактических решений и скорости пит-стопов. Ферстаппен остается на коне, даже если сопернику немного везет. По итогам Гран-при Канады отрыв Макса от второго места в чемпионате увеличился до 46 очков. Кстати, второе место сохранил Перес, но Леклер уже в трех баллах позади мексиканца.

В Кубке конструкторов «Феррари» немного приблизились к «Ред Буллу» за счет двойного финиша в топ-5 и лучшего круга Сайнса. Сейчас между первой и второй командой 76 очков. «Мерседес» отстает от Скудерии на 40 баллов.