«Ред Булл» отстранил эстонского гонщика из-за расистского скандала

Эстонский гонщик принес извинения за инцидент. «Без сомнения, я хотел бы извиниться за оскорбительные выражения, которые использовал сегодня во время стрима. Эта формулировка совершенно неприемлема и не отражает ценности и принципы, которых я придерживаюсь. Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показать», — написал спортсмен в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).