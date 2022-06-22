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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ред Булл» отстранил эстонского гонщика из-за расистского скандала

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» приостановила сотрудничество с эстонским гонщиком молодежной программы Юри Випсом из-за расистского скандала, сообщается на странице команды в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во время трансляции в Twitch, которую вел другой гонщик программы новозеландец Лиам Лоусон, 21-летний Випс произнес расистское оскорбление.

«Ред Булл» отстранил от работы пилота Юри Випса до завершения расследования инцидента. Мы осуждаем оскорбления любого рода и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистскому поведению в нашей организации", — говорится в заявлении.

Эстонский гонщик принес извинения за инцидент. «Без сомнения, я хотел бы извиниться за оскорбительные выражения, которые использовал сегодня во время стрима. Эта формулировка совершенно неприемлема и не отражает ценности и принципы, которых я придерживаюсь. Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показать», — написал спортсмен в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Випс присоединился к молодежной программе «Ред Булл» в 2018 году. В 2017-м он стал чемпионом «Формулы-4».

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