«Ред Булл» отстранил эстонского гонщика из-за расистского скандала

Во время трансляции в Twitch, которую вел другой гонщик программы новозеландец Лиам Лоусон, 21-летний Випс произнес расистское оскорбление.
«Ред Булл» отстранил от работы пилота Юри Випса до завершения расследования инцидента. Мы осуждаем оскорбления любого рода и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистскому поведению в нашей организации", — говорится в заявлении.
Эстонский гонщик принес извинения за инцидент. «Без сомнения, я хотел бы извиниться за оскорбительные выражения, которые использовал сегодня во время стрима. Эта формулировка совершенно неприемлема и не отражает ценности и принципы, которых я придерживаюсь. Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показать», — написал спортсмен в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Випс присоединился к молодежной программе «Ред Булл» в 2018 году. В 2017-м он стал чемпионом «Формулы-4».