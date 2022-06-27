На «Фестивале скорости» пал десятилетний рекорд болида «Ф-1». Его обставил мини-электрокар с насосом для выдувания воздуха из-под днища

На «Фестивале скорости» в Гудвуде есть традиция: не просто собирать все самые быстрые и необычные машины мира в одном месте, но и пускать их по специально подготовленному треку на время. Только здесь можно реально выехать против самого настоящего болида «Ф-1» — и даже победить его (если вы придумаете, как, конечно). Трасса не менялась свыше 25 лет, и потому показатели разных сезонов вполне сравнимы — можно смотреть, какая машина быстрее, кто действительно стремится за рекордом и ищет инновации.

И «Гудвуд-2022» точно войдет в историю, ведь на нем побили 23-летний рекорд чемпионского «Макларена» MP4/13 Мики Хаккинена: в 1999-м пилот «Ф-1» Ник Хайдфельд проехал на нем 1,86-километровый трек за 41,6 секунды, и с тех пор результат превосходили лишь разок неофициально (39,9 — Роман Дюма в практике на cпециальном экспериментальном электрическом «убийце рекордов» — «Фольксвагене» ID.R).

А теперь время улучшили даже до 39,08 — при помощи бывшего пилота «Маруси» Макса Чилтона и миниатюрного электрокара McMurtry Speirling.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5JYp9eGC3Cc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Невероятно, да? Просто McMurtry взял лучшее из двух миров: электромотор мощностью 1000 л.с. и прижимную силу «Формулы-1». Нет, серьезно: на скорости 240 км/ч Speirling генерирует 2250 кг — а это больше актуального болида (у него — примерно 1500 кг). Чего уж там, даже без разгона рекордсмен выдает 2000 кг!

Как же ему это удается? Снова благодаря технологии из «Формулы-1»: двум мощным вентиляторам, выдувающим воздух из-под днища и создающим колоссальный эффект присасывания. Технологию изобрел «Брэбэм» в 1978-м и установил на машины ВТ46 В Ники Лауды и Джона Уотсона перед Гран-при Швеции.

Пилоты специально проиграли квалификацию, а в гонке Ники привез всем 35 секунд, хотя, по собственному рассказу в автобиографии, вторую половину заезда просто пытался гнать не слишком быстро, чтобы девайс не запретили. Не сработало: машину признали легальной для одного конкретного завершенного Гран-при — но с требованием никогда и никому больше не использовать насос под днищем. Потому ВТ46 В больше на боевые старты не выходил.

Правда, идея не забылась: автор концепции Гордон Марри создал собственный гиперкар вокруг огромного вентилятора в днище — и назвал его T.50.

McMurtry же — его наследник и первый электрокар с насосом. Синергия вышла ошеломительной: из-за электромотора и массы менее 1000 кг он разгоняется до 100 км/ч за 1,5 секунды, а прижимная сила помогает въезжать в любые повороты с немыслимой скоростью.

Неудивительно, откдуа такое название: Spéirling — «гроза» по-ирландски. А создатель компании (и машины) — Дэвид МакМерти, миллиардер и один из крупнейших поставщиков метеорологического оборудования в Великобритании. Раньше он работал над аэромоторами в компаниях Concorde, Bristol Aero Engines и «Роллс-Ройс».

Speirling же — полностью карбоновый, способен разогнаться до 320 км/ч и обладает дальностью хода в 350 км. Дорожная омологация пока не получена, но она планируется — как и серийное производство. Обычно машины такого типа заранее продают весь тираж на миллионы долларов, но «грозу» тайно разрабатывали 3 года до первого заезда — а в случае предложения даже ограниченному кругу покупателей идея явно перестала бы оставаться тайной.