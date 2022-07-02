Карлос Сайнс прокомментировал первый поул в карьере

«Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что остались под дождём посмотреть квалификацию. Круг был хороший, хотя на траектории было много стоячей воды и было легко потерять круг. Мне удалось собрать круг — в нём не было ничего особенного, но этого хватило. У нас весь уикенд хороший темп, были проблемы в третьей тренировке, но мы их решили. Макс и Шарль, конечно, будут прессинговать, но я сделаю всё, что в моих силах», — рассказал Сайнс после финиша квалификации.