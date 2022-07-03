Гонку Гран-при Великобритании остановили из-за страшной аварии: видео
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гонка Гран-при Великобритании «Формулы-1» была остановлена красными флагами из-за аварии.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гонка Гран-при Великобритании «Формулы-1» была остановлена красными флагами из-за аварии.
На первом круге в первом повороте столкнулись сразу пять пилотов: Джордж Расселл («Мерседес»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»). Первые четыре пилота выбрались из машин, а болид последнего перевернулся и ударился об отбойники. На месте происшествия работает медицинская бригада.
О состоянии пилота «Альфа Ромео» пока нет информации.