Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при «Формулы-1»

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео» Чжоу Гауньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Пресс-служба соревнований сообщила, что Чжоу Гуаньюй и пилот «Уильямса» Александр Албон из Таиланда были доставлены в медицинский центр. Также в аварию попали британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, француз Эстебан Окон («Альпин») и японец Юки Цунода («Альфа Таури»). Гонка была возобновлена почти через час после инцидента.