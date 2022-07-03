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19:37 (мск), источник: ТАСС

Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при «Формулы-1»

ТАСС, 3 июля. Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс — младший одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Великобритании. Гонка прошла в воскресенье.

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Источник: AFP 2022

Сайнс одержал первую победу в «Формуле-1». Испанец провел 150-ю гонку в карьере. Второе место занял мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес, третьим стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео» Чжоу Гауньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Пресс-служба соревнований сообщила, что Чжоу Гуаньюй и пилот «Уильямса» Александр Албон из Таиланда были доставлены в медицинский центр. Также в аварию попали британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, француз Эстебан Окон («Альпин») и японец Юки Цунода («Альфа Таури»). Гонка была возобновлена почти через час после инцидента.

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