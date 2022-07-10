Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.07
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
12.07
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
12.07
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
12.07
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
12.07
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
12.07
Тирана
Дюделанж
Все события
Фоторепортажи
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леклер выиграл «Гран-при Австрии», Ферстаппен — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австрии».

Наверх

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Не смогли завершить гонку Серхио Перес из «Ред Булл» и Николас Латифи из «Уильямс».

Перес на старте гонки столкнулся с Джорджем Расселлом и откатился на последнее место. После нескольких кругов команда приняла решение сойти.

За пятнадцать кругов до финиша из-за возгорания двигателя также сошел Карлос Сайнс из «Феррари».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь