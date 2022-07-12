Легенде «Формулы-1» грозит огромный штраф за расистские высказывания

По информации источника, в понедельник федеральный суд Бразилии принял к рассмотрению иск, поданный четырьмя группами правозащитников, которые требуют, чтобы Пике выплатил 10 миллионов бразильских реалов (более 1,5 миллиона фунтов стерлингов) в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб чернокожим и представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я хотел бы прояснить слухи, циркулирующие в СМИ о комментарии, который я сделал в интервью в прошлом году. Это было необдуманно, но я поясню, что используемый термин исторически широко использовался в разговорной речи в бразильском португальском языке как синоним слова “парень” и никогда не был оскорбительным. Я бы никогда не использовал слово, которое мне приписывают в некоторых переводах, с целью унизить пилота из-за его цвета кожи», — приводит заявление Пике Motorsport.