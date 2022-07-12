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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенде «Формулы-1» грозит огромный штраф за расистские высказывания

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трехкратный чемпион «Формулы-1» бразилец Нельсон Пике может заплатить более 1,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве штрафа по обвинению в расистских оскорблениях, нанесенных им семикратному чемпиону британцу Льюису Хэмилтону, сообщает Sky Sports.

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Источник: AFP 2022

По информации источника, в понедельник федеральный суд Бразилии принял к рассмотрению иск, поданный четырьмя группами правозащитников, которые требуют, чтобы Пике выплатил 10 миллионов бразильских реалов (более 1,5 миллиона фунтов стерлингов) в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб чернокожим и представителям ЛГБТ-сообщества.

Суд постановил, что у Пике и его адвокатов есть 15 дней для заявления своей позиции.

Пике в ноябре прошлого года при анализе столкновения Хэмилтона с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании назвал гонщика «Мерседеса» сленговым словом neguinho.

«Я хотел бы прояснить слухи, циркулирующие в СМИ о комментарии, который я сделал в интервью в прошлом году. Это было необдуманно, но я поясню, что используемый термин исторически широко использовался в разговорной речи в бразильском португальском языке как синоним слова “парень” и никогда не был оскорбительным. Я бы никогда не использовал слово, которое мне приписывают в некоторых переводах, с целью унизить пилота из-за его цвета кожи», — приводит заявление Пике Motorsport.

Несмотря на извинения Пике, с заявлениями о недопустимости расизма в спорте выступили Международная автомобильная федерация, «Формула-1», команда «Мерседес», а также сам Хэмилтон.

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