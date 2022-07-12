Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Интер Т
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
Мальме
Все события
Фоторепортажи
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший гоночный директор Ф-1 Майкл Маси покидает ФИА

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси принял решение покинуть ФИА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Мы подтверждаем, что Майкл Маси решил покинуть ФИА и переехать в Австралию к своей семье. Он занимал пост гоночного директора Формулы-1 и делегата по безопасности на протяжении трёх лет. Маси профессионально выполнял многочисленные функции, возложенные на него. ФИА благодарит Маси за работу и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении ФИА.

Напомним, Майкл Маси был уволен с поста гоночного директора по окончании прошлого сезона после того, как допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби, но остался в ФИА. Благодаря ошибке Маси чемпионом в прошлом сезоне стал Макс Ферстаппен.

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь