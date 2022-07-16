Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин выиграл общий зачет мотовездеходов на ралли «Шелковый путь»

Мазепин, являющийся пилотом команды Snag Racing Team, преодолел финальный, 10-й этап соревнований за час 36 минут и 10 секунд. Итоговое время 23-летнего гонщика — 34:41,32. Финишировавший вторым Артем Пузян отстал от Никиты почти на 40 минут. Для Мазепина этот ралли-марафон стал дебютным в карьере.

5 марта, до начала первого Гран-при сезона «Формулы-1», «Хаас» расторг контракты с Никитой и спонсором «Уралкалий» — российской компанией, принадлежащей отцу гонщика, предпринимателю Дмитрию Мазепину. Владелец команды «Формулы-1» американский бизнесмен Джин Хаас объяснил решение давлением со стороны других спонсоров. 9 марта стало известно, что «Уралкалий» будет требовать компенсацию за перечисленный спонсорский взнос на 2022 г. — в СМИ появлялась цифра в $13 млн.

21 июня Мазепин-младший заявил, что готовит документы для подачи на «Хаас» в суд с требованием компенсировать задолженности по зарплате. В июле стало известно, что заседание по делу пройдет в Швейцарии.