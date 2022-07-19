В «Хаасе» рассказали, что Мик Шумахер обрадовался увольнению Никиты Мазепина
Технический директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о реакции пилота команды, немца Мика Шумахера на увольнение из «Хааса» российского гонщика Никиты Мазепина.
Технический директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о реакции пилота команды, немца Мика Шумахера на увольнение из «Хааса» российского гонщика Никиты Мазепина.
В марте Мазепина убрали из Формулы-1 по политическим причинам. На его место «Хаас» подписал датчанина Кевина Магнуссена.
«Мик был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали Кевина, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нем, он пытается помочь ему, когда может, и он не пытается бороться с ним. Мик находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Нет никакого негатива, который был при Никите Мазепине», — приводит слова Штайнера Red Bulletin.
В нынешнем сезоне Кевин Магнуссен занимает 12-е место в личном зачете Формулы-1; Мик Шумахер замыкает рейтинг пилотов.