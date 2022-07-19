В «Хаасе» рассказали, что Мик Шумахер обрадовался увольнению Никиты Мазепина

«Мик был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали Кевина, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нем, он пытается помочь ему, когда может, и он не пытается бороться с ним. Мик находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Нет никакого негатива, который был при Никите Мазепине», — приводит слова Штайнера Red Bulletin.