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20:07 (мск), источник: Sport24

В «Хаасе» рассказали, что Мик Шумахер обрадовался увольнению Никиты Мазепина

Технический директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о реакции пилота команды, немца Мика Шумахера на увольнение из «Хааса» российского гонщика Никиты Мазепина.

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В марте Мазепина убрали из Формулы-1 по политическим причинам. На его место «Хаас» подписал датчанина Кевина Магнуссена.

«Мик был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали Кевина, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нем, он пытается помочь ему, когда может, и он не пытается бороться с ним. Мик находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Нет никакого негатива, который был при Никите Мазепине», — приводит слова Штайнера Red Bulletin.

В нынешнем сезоне Кевин Магнуссен занимает 12-е место в личном зачете Формулы-1; Мик Шумахер замыкает рейтинг пилотов.

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