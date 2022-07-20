На автодроме «Игора драйв» представили новую конфигурацию трассы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Новая конфигурация трассы автодрома «Игора драйв» в Ленинградской области презентована в среду. Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора автодрома Андреа Беноцци, обновленная трасса способна принять соревнования самого высокого уровня.

«Для нас это был вызов, потому что это уже был хороший продукт, но мы хотели вывести трассу на самый высокий международный уровень, чтобы она могла принимать как “Формулу-1”, так и MotoGP, — сказал Беноцци. — Трасса стала длиннее на 1,1 км. Первоначально ее длина была 4 км, и это была достаточно короткая трасса для “Формулы-1”. Она подходила по регламенту Международной автомобильной федерации (FIA), потому что у нас уже была лицензия, но для “Формулы-1” это было все-таки коротковато. Теперь это средняя длина по мировому стандарту».

Модернизация трассы началась в 2021 году, и увеличением длины она не ограничилась. Более сложным стал сам рельеф трассы — перепад высот на ней теперь составляет до 20,5 м, а максимальный спуск между поворотами достигает 12,5%. Особое внимание было уделено безопасности авто- и мотогонщиков, в частности, были увеличены зоны вылета. Новая конфигурация трассы соответствует всем требованиям ведущих российских и международных федераций и уже получила самые положительные оценки от гонщиков, которые первыми протестировали ее.

«Для меня, честно говоря, шок, что трассу реконструировали и довели до такого уровня, — сказал ТАСС пилот команды “Лукойл рейсинг тим” Артем Слуцкий. — Могу сказать, что она будет сложная, на ней придется очень сильно экономить резину. В целом считаю, что трасса просто изумительная, одно удовольствие по ней ездить. Очень широкая, очень много обгонных поворотов. Намного больше, чем на других российских трассах, на которых мы были в последнее время, тут колоссально другой уровень».

На новой трассе уже в скором времени пройдут первые соревнования. Автодром «Игора драйв» готовится принять этапы Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), Российской дрифт серию (RDS), чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам.