Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи. Что вообще сейчас происходит с Михаэлем?

29 декабря 2013 года величайший гонщик в истории Михаэль Шумахер попал в худшую аварию в своей жизни. Семикратный чемпион мира катался на горнолыжном склоне во французских Альпах, затем почему-то съехал с проложенной тропы, отъехал на пару десятков метров, споткнулся и ударился головой о камень при падении. От удара шлем на голове гонщика раскололся. Поначалу Михаэль был в сознании, но обнаруженное кровоизлияние в мозг заставило врачей ввести его в искусственную кому.

Через месяц Шумахера начали постепенно из комы выводить. Утомленная вниманием прессы семья гонщика ограничила доступ к нему. В марте менеджер Михаэля Сабина Кем сообщила, что выход из комы еще не завершен. А в июне Михаэля увезли в семейный особняк на Женевском озере. Что было дальше — общественности неизвестно.

По первым сообщениям, Михаэль не мог ни ходить, ни говорить, не узнавал близких и не подавал надежд на выздоровление. Однако никто эти слухи не подтверждал. Семья Шумахера настоятельно просила тишины и покоя от журналистов. Окончательно доступ к Михаэлю перекрыли после попытки одного из папарацци запустить дрон к дому гонщика.

Доступ к Шумахеру имеют только родные и близкие. В список последних не вошел бывший менеджер чемпиона Вилли Вебер: после инцидента в Альпах Вебер несколько раз пытался выйти на связь с женой Михаэля Коринной, но та не брала трубку. В итоге в последние годы Вебер только и делает, что вспоминает о былом и критикует близких Шумахера за ложь. Вот его свежее заявление:

— Мне больно от происходящего. Я сотни раз пытался связаться с женой Михаэля Коринной, но она не отвечает. Я звонил Жану Тодту (бывший президент FIA — Sport24) и спрашивал, могу ли я навестить Михаэля, когда он находился еще в больнице, но он сначала просил подождать, а потом перестал отвечать. Я не ожидал такого отношения к себе и все еще злюсь на него.

Меня просто убрали, сказав, что слишком рано навещать Михаэля. Что же, теперь, возможно, уже слишком поздно. Прошло девять лет, и не пора ли им просто сказать, как обстоят дела?

Я сам всегда пытался оградить частную жизнь Михаэля от внимания посторонних. Но вот уже девять лет мы слышим от его семьи только вранье. Даже сейчас я стараюсь следить за тем, что происходит в его семье. Он был мне как сын, мне все так же больно думать о нем.

Информацию о состоянии Шумахера фанаты автоспорта черпают из редких откровений родных и из цитат его посетителей. К слову, совсем недавно Жан Тодт вновь рассказал о совместных просмотрах Формулы-1.

«Мы видимся с Михаэлем как минимум два раза в месяц. Я не оставляю его одного. Он, Коринна, его семья, мы вместе пережили очень много всего. Мне не нужно скучать по Михаэлю, ведь мы с ним видимся. Мы смотрим гонки вместе с ним. Но я однозначно скучаю по тому, что мы делали вместе», — сказал Тодт, отсекая тем самым возможность появления новых слухов о впадении гонщика в кому.

Последние заявления родных Шумахера появились в сентябрьском документальном фильме от Netflix — сын Мик косвенно подтвердил, что говорить отец не может.

— Сейчас мы с папой понимали бы друг друга лучше, так как говорили бы на одном языке — языке гонок. Нам было бы о чем поговорить. Я часто думаю, как это было бы здорово. Я отдал бы все ради этого.

Коринна Шумахер рассказала, что на лечение уже ушло более 20 млн фунтов стерлингов, но семья делает все возможное, чтобы ему было комфортно.

— Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему каждый день. Но, конечно, на самом деле мы все скучаем: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил.

Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом. И я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем.

Мы стараемся держаться вместе, как одна семья — как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается. «Личное — значит личное», — как он всегда говорил. И для меня очень важно, чтобы Михаэль мог продолжать жить своей жизнью. Раньше Михаэль всегда защищал нас от этого, теперь мы защищаем его.