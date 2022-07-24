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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл

В Ле-Кастелле на трассе «Поль Рикар» завершился Гран-при Франции Формулы-1.

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Источник: Reuters

Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку призёров замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Один из лидеров чемпионата Шарль ЛеклерФеррари») попал в аварию и сошёл с гонки. На момент схода он лидировал.

Гран-при Франции. Гонка.

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.
  3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.
  4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.
  5. Карлос СайнсФеррари») +28.872.
  6. Фернандо АлонсоАльпин») +42.879.
  7. Ландо НоррисМакларен») +52.026.
  8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.
  9. Даниэль РиккардоМакларен») +1:00.372.
  10. Лэнс СтроллАстон Мартин») +1:02.549.
  11. Себастьян ФеттельАстон Мартин») +1:04.494.
  12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.
  13. Александер АлбонУильямс») +1:08.565.
  14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.
  15. Мик ШумахерХаас») +1:20.394.

Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.

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