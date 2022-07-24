Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл

Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку призёров замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Один из лидеров чемпионата Шарль Леклер («Феррари») попал в аварию и сошёл с гонки. На момент схода он лидировал.