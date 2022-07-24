Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл
В Ле-Кастелле на трассе «Поль Рикар» завершился Гран-при Франции Формулы-1.
В Ле-Кастелле на трассе «Поль Рикар» завершился Гран-при Франции Формулы-1.
Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку призёров замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Один из лидеров чемпионата Шарль Леклер («Феррари») попал в аварию и сошёл с гонки. На момент схода он лидировал.
Гран-при Франции. Гонка.
Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.