Четырехкратный чемпион мира Феттель уйдет из «Формулы-1» по окончании сезона

«Решение уйти было для меня трудным, и я провел много времени, думая об этом. В конце года я хочу потратить еще немного времени, чтобы подумать о том, на чем я сосредоточусь. Будучи отцом, я хочу проводить больше времени со своей семьей», — сказал Феттель.