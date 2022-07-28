Четырехкратный чемпион мира Феттель уйдет из «Формулы-1» по окончании сезона

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Ракув
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Фехервар
Футбол. Еврокубки
19:00
Пайде
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Кишварда
Кайрат
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
КуПС
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Нетания
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Эльфсборг
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:00
Раднички Н
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Арис Л
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
ФК Македония
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Сепси
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиллестрем
СИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
20:00
Ньютаун
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Судува
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Риека
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:00
Левадия
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Лех
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Зиря
Футбол. Еврокубки
20:30
Университатя Кр
Влазния
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Левски
Футбол. Еврокубки
20:45
Лехия
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Вележ
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Мн
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:00
Брённбю
Погонь
Футбол. Еврокубки
21:00
Слайго Роверс
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Вадуц
Копер
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:00
Лачи
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Расинг Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:30
Осиек
Кызыл-Жар
Футбол. Еврокубки
21:30
Будучност
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
21:45
Тузла Сити
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Б-36
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Пушкаш Академия
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Тирана
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
13:36 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион мира Феттель уйдет из «Формулы-1» по окончании сезона

Пилот рассказал, что хочет больше времени проводить с семьей.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немец Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды «Астон Мартин», за которую выступает гонщик.

«Решение уйти было для меня трудным, и я провел много времени, думая об этом. В конце года я хочу потратить еще немного времени, чтобы подумать о том, на чем я сосредоточусь. Будучи отцом, я хочу проводить больше времени со своей семьей», — сказал Феттель.

Феттелю 35 лет, он выступает в «Формуле-1» с 2007 года, являлся пилотом «Заубера», «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари». С 2021 года выступает за «Астон Мартин». В качестве пилота «Ред Булл» четыре раза становился чемпионом «Формулы-1» (2010, 2011, 2012, 2013).

Феттель занимает третье место в истории «Формулы-1» по количеству побед в Гран-при. Немецкий гонщик выиграл 53 гонки и по этому показателю уступает только своему соотечественнику Михаэлю Шумахеру (91) и британцу Льюису Хэмилтону (103).

В нынешнем сезоне после 12 этапов Феттель набрал 15 очков и занимает 14-е место в общем зачете. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 29 по 31 июля.

 Татьяна Тарасова: если мы будем участвовать, то некоторые страны могут отказаться от выступления на Играх
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь