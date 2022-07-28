Четырехкратный чемпион мира Феттель уйдет из «Формулы-1» по окончании сезона
Пилот рассказал, что хочет больше времени проводить с семьей.
Пилот рассказал, что хочет больше времени проводить с семьей.
ТАСС, 28 июля. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немец Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды «Астон Мартин», за которую выступает гонщик.
«Решение уйти было для меня трудным, и я провел много времени, думая об этом. В конце года я хочу потратить еще немного времени, чтобы подумать о том, на чем я сосредоточусь. Будучи отцом, я хочу проводить больше времени со своей семьей», — сказал Феттель.
Феттелю 35 лет, он выступает в «Формуле-1» с 2007 года, являлся пилотом «Заубера», «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари». С 2021 года выступает за «Астон Мартин». В качестве пилота «Ред Булл» четыре раза становился чемпионом «Формулы-1» (2010, 2011, 2012, 2013).
Феттель занимает третье место в истории «Формулы-1» по количеству побед в Гран-при. Немецкий гонщик выиграл 53 гонки и по этому показателю уступает только своему соотечественнику Михаэлю Шумахеру (91) и британцу Льюису Хэмилтону (103).
В нынешнем сезоне после 12 этапов Феттель набрал 15 очков и занимает 14-е место в общем зачете. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 29 по 31 июля.