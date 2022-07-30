Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Ахмат
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Акрон
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Локомотив
50
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Родина
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Динамо
33
Все события
Фоторепортажи
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
18:35 (мск), источник: ТАСС

Расселл стал победителем квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британец впервые в карьере завоевал поул-позицию.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 30 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии.

Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Вторым стал испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс — младший (отставание 0,044 секунды). Тройку лучших замкнул пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,190). Расселл впервые в карьере завоевал поул-позицию и принес «Мерседесу» первую в сезоне победу в квалификации.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал десятым (+1,446).

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, начало — в 16:00 мск.

 Татьяна Тарасова: если мы будем участвовать, то некоторые страны могут отказаться от выступления на Играх
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь