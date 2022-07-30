Расселл стал победителем квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец впервые в карьере завоевал поул-позицию.
Британец впервые в карьере завоевал поул-позицию.
ТАСС, 30 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Вторым стал испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс — младший (отставание 0,044 секунды). Тройку лучших замкнул пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,190). Расселл впервые в карьере завоевал поул-позицию и принес «Мерседесу» первую в сезоне победу в квалификации.
Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал десятым (+1,446).
Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, начало — в 16:00 мск.