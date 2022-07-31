Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
перерыв
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь
Динамо Мх
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Оренбург
31
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Торпедо
01
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Енисей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
22
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», 13-й этап сезона 2022 года «Формулы-1». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.

Наверх
Источник: Reuters

Действующий чемпион мира одержал уже восьмую победу в нынешнем сезоне и 28-ю — в карьере.

Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал четвертым, его партнер по команде — Шарль Леклер — шестым. Между ними расположился гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Венгрия. Чемпионат мира. 13-й этап. «Гран-при Венгрии».

  1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull).
  2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 7,834.
  3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,337.
  4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 14,579.
  5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 15,688.
  6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 16,047.
  7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 78,300.
  8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг.
  9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг.
  10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг.
  11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг.
  12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг.
  13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг.
  14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг.
  15. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг.
  16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг.
  17. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг.
  18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг.
  19. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2 круга.

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo).

Личный зачет:

  1. Макс Ферстаппен — 258;
  2. Шарль Леклер — 178;
  3. Серхио Перес — 173;
  4. Джордж Расселл — 158;
  5. Карлос Сайнс — 156;
  6. Льюис Хэмилтон — 146;
  7. Ландо Норрис — 76;
  8. Эстебан Окон — 58;
  9. Валттери Боттас — 46;
  10. Фернандо Алонсо — 41;
  11. Кевин Магнуссен — 22;
  12. Даниэл Риккьярдо — 19;
  13. Пьер Гасли — 16;
  14. Себастьян Феттель — 16;
  15. Мик Шумахер — 12;
  16. Юки Цунода — 11;
  17. Гуаньюй Чжоу — 5;
  18. Ленс Стролл — 4;
  19. Александр Албон — 3;
  20. Нико Хюлькенберг — 0;
  21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов:

  1. Red Bull — 431;
  2. Ferrari — 334;
  3. Mercedes — 304;
  4. Alpine — 99;
  5. McLaren — 95;
  6. Alfa Romeo — 51;
  7. Haas — 34;
  8. AlphaTauri — 27;
  9. Aston Martin — 20;
  10. Williams — 3.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь