Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», 13-й этап сезона 2022 года «Формулы-1». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», 13-й этап сезона 2022 года «Формулы-1». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.
Действующий чемпион мира одержал уже восьмую победу в нынешнем сезоне и 28-ю — в карьере.
Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал четвертым, его партнер по команде — Шарль Леклер — шестым. Между ними расположился гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
Венгрия. Чемпионат мира. 13-й этап. «Гран-при Венгрии».
Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo).
Личный зачет:
Кубок конструкторов: