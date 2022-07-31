Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места

Действующий чемпион мира одержал уже восьмую победу в нынешнем сезоне и 28-ю — в карьере.

Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал четвертым, его партнер по команде — Шарль Леклер — шестым. Между ними расположился гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Венгрия. Чемпионат мира. 13-й этап. «Гран-при Венгрии».

Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 7,834. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,337. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 14,579. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 15,688. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 16,047. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 78,300. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2 круга.

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo).

Личный зачет:

Макс Ферстаппен — 258; Шарль Леклер — 178; Серхио Перес — 173; Джордж Расселл — 158; Карлос Сайнс — 156; Льюис Хэмилтон — 146; Ландо Норрис — 76; Эстебан Окон — 58; Валттери Боттас — 46; Фернандо Алонсо — 41; Кевин Магнуссен — 22; Даниэл Риккьярдо — 19; Пьер Гасли — 16; Себастьян Феттель — 16; Мик Шумахер — 12; Юки Цунода — 11; Гуаньюй Чжоу — 5; Ленс Стролл — 4; Александр Албон — 3; Нико Хюлькенберг — 0; Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: