Смоляр прокомментировал первую в сезоне победу в «Формуле-3»

Смоляр победил на Гран-при Венгрии, который проходил на трассе «Хунгароринг». Для россиянина это первая победа в нынешнем сезоне и третья — в «Формуле-3».

«Я очень доволен. Мы стартовали на мокрой резине, а финишировали на подсохшей трассе. Было важно справиться с погодой. Думаю, что проделал хорошую работу. Очень доволен набранными сегодня очками», — цитирует Смоляра официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

В феврале FIA объявила об отмене российского этапа «Формулы-1» на фоне ситуации на Украине и разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе. На церемонии награждения вместо флага России над Смоляром был изображен белый флаг. Также организаторы не стали включать гимн России или другую композицию.

Ранее Смоляр пропустил Гран-при Великобритании. Российский пилот не выступил на трассе «Сильверстоун» из-за проблем с визой, его заменит румын Филип Угран.