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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смоляр прокомментировал первую в сезоне победу в «Формуле-3»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский пилот команды MP Motorsport Александр Смоляр заявил, что проделал хорошую работу и справился с погодными условиями на победном для него шестом этапе чемпионата «Формулы-3».

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Источник: РИА "Новости"

Смоляр победил на Гран-при Венгрии, который проходил на трассе «Хунгароринг». Для россиянина это первая победа в нынешнем сезоне и третья — в «Формуле-3».

«Я очень доволен. Мы стартовали на мокрой резине, а финишировали на подсохшей трассе. Было важно справиться с погодой. Думаю, что проделал хорошую работу. Очень доволен набранными сегодня очками», — цитирует Смоляра официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

В феврале FIA объявила об отмене российского этапа «Формулы-1» на фоне ситуации на Украине и разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе. На церемонии награждения вместо флага России над Смоляром был изображен белый флаг. Также организаторы не стали включать гимн России или другую композицию.

Ранее Смоляр пропустил Гран-при Великобритании. Российский пилот не выступил на трассе «Сильверстоун» из-за проблем с визой, его заменит румын Филип Угран.

Смоляр с 63 очками занимает седьмое место в зачете пилотов. Лидирует француз Исак Хаджар из Hitech GP (104 очка).

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