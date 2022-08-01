Фернандо Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин»
Испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо с 2023 года будет выступать за «Астон Мартин».
Испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо с 2023 года будет выступать за «Астон Мартин».
Соглашение заключено на несколько сезонов, говорится в пресс-релизе команды. Точные сроки и сумма контракта не приводятся.
41-летний Алонсо сейчас занимает десятое место в общем зачете с 41 очком. Выступает в «Формуле-1» с 2001 года. Является двукратным чемпионом мира (2005 и 2006 годов, выступал за «Рено»). На его счету 32 победы в 346 гонках.
По окончании текущего сезона «Астон Мартин» решил покинуть немецкий пилот Себастьян Феттель. Он выиграл 53 гонки в «Формуле-1».