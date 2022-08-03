Алекс Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом»

«Наш номер 23 остаётся на 2023 год и будет выступать и после. Алекс Албон определил своё будущее, подписав многолетний контракт», — сообщает пресс-служба «Уильямса» в социальных сетях.

«Очень рад тому, что останусь в “Уильямсе” в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания», — прокомментировал новость пилот.