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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Алекс Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом»

«Уильямс» официально сообщил, что таиландский пилот Александер Албон подписал с командой многолетний контракт.

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Источник: AFP 2022

«Наш номер 23 остаётся на 2023 год и будет выступать и после. Алекс Албон определил своё будущее, подписав многолетний контракт», — сообщает пресс-служба «Уильямса» в социальных сетях.

«Очень рад тому, что останусь в “Уильямсе” в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания», — прокомментировал новость пилот.

Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.

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