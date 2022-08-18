В «Формуле-1» пообещали больше не проводить гонки в России

«Деньги важны для нас, но они не единственное, на что мы обращаем внимание. Если бы смотрели только на банковский счет, то календарь гонок, выглядел бы иначе. Я всегда говорю — никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать — мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», — цитирует Доменикали Sky Sport со ссылкой на Bild Sport.