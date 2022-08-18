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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Формуле-1» пообещали больше не проводить гонки в России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата обещает не вести переговоры о проведении гонок «Формулы-1» в России.

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Источник: AP 2022

В марте «Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России, а Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об отмене российского этапа в предстоящем сезоне на фоне ситуации на Украине.

«Деньги важны для нас, но они не единственное, на что мы обращаем внимание. Если бы смотрели только на банковский счет, то календарь гонок, выглядел бы иначе. Я всегда говорю — никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать — мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», — цитирует Доменикали Sky Sport со ссылкой на Bild Sport.

Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. В 2022 году Сочи в последний раз должен был стать хозяином этапа, после чего соревнования должны были проводиться в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора-Драйв».

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