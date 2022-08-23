Болид, на котором Шумахер выступал за «Феррари» в 1998 году, был продан за $6,2 млн
Болид Ferrari F300, на котором Михаэль Шумахер выступал в Формуле-1 в сезоне-1998, был продан на аукционе Sotheby’s за 6,2 млн долларов, сообщает Motorsport.
Болид Ferrari F300, на котором Михаэль Шумахер выступал в Формуле-1 в сезоне-1998, был продан на аукционе Sotheby’s за 6,2 млн долларов, сообщает Motorsport.
На проданной машине Шумахер не проигрывал, одержав победы на Гран-при Канады, Франции, Великобритании и Италии.
Потом болид был списан и в сентябре 1999 года продан коллекционеру. За 23 года владения предыдущий владелец никак ее не модифицировал.
Ferrari F300 не является самым дорогим болидом в истории Формулы-1. Рекорд был установлен в 2021 году, когда машина, на которой Шумахер выступал в 2001 году, была продана за 7,5 млн долларов.