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22:28 (мск), источник: Sport24

Болид, на котором Шумахер выступал за «Феррари» в 1998 году, был продан за $6,2 млн

Болид Ferrari F300, на котором Михаэль Шумахер выступал в Формуле-1 в сезоне-1998, был продан на аукционе Sotheby’s за 6,2 млн долларов, сообщает Motorsport.

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На проданной машине Шумахер не проигрывал, одержав победы на Гран-при Канады, Франции, Великобритании и Италии.

Потом болид был списан и в сентябре 1999 года продан коллекционеру. За 23 года владения предыдущий владелец никак ее не модифицировал.

Ferrari F300 не является самым дорогим болидом в истории Формулы-1. Рекорд был установлен в 2021 году, когда машина, на которой Шумахер выступал в 2001 году, была продана за 7,5 млн долларов.

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