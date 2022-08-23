Болид, на котором Шумахер выступал за «Феррари» в 1998 году, был продан за $6,2 млн

На проданной машине Шумахер не проигрывал, одержав победы на Гран-при Канады, Франции, Великобритании и Италии.

Потом болид был списан и в сентябре 1999 года продан коллекционеру. За 23 года владения предыдущий владелец никак ее не модифицировал.