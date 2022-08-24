Даниэль Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона

«Я бы хотел поблагодарить Даниэля за самоотверженность и вклад в течение последних двух сезонов. Несмотря на командные проблемы, он всегда проявлял бойцовский дух и помогал команде продвигаться вперёд. Мы никогда не забудем ту памятную гонку в Монце, ставшую большим толчком для команды. Сейчас же нам предстоит важная битва в Кубке конструкторов, и мы с нетерпением ожидаем её вместе с Даниэлем и Ландо», — прокомментировал новость руководитель команды Андреас Зайдль.