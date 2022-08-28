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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон сошел на первом круге

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который прошел в воскресенье на автодроме «Спа-Франкоршам».

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Источник: Reuters

Ферстаппен стартовал 14-м. В квалификации голландец показал лучшее время, но из-за штрафа в связи с установкой нового двигателя потерял поул-позишн. Второе место в гонке занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Замкнул тройку лучших испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, стартовавший с первого места.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел на первом круге после столкновения с Фернандо Алонсо («Альпин»). В результате аварии оба гонщика оказались за пределами трассы, а болид Хэмилтона частично поднялся в воздух, после чего рухнул на землю. Британец продолжил движение, но вскоре механики «Мерседеса» сказали ему остановиться. Алонсо по радиосвязи назвал семикратного чемпиона мира «идиотом» и «гонщиком, умеющим стартовать только с первых позиций».

Помимо Хэмилтона борьбу в гонке завершил пилот «Альфа Ромео» Вальттери Боттас.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет на трассе в Зандворте (Нидерланды) 2—4 сентября.

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