Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон сошел на первом круге

Ферстаппен стартовал 14-м. В квалификации голландец показал лучшее время, но из-за штрафа в связи с установкой нового двигателя потерял поул-позишн. Второе место в гонке занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Замкнул тройку лучших испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, стартовавший с первого места.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел на первом круге после столкновения с Фернандо Алонсо («Альпин»). В результате аварии оба гонщика оказались за пределами трассы, а болид Хэмилтона частично поднялся в воздух, после чего рухнул на землю. Британец продолжил движение, но вскоре механики «Мерседеса» сказали ему остановиться. Алонсо по радиосвязи назвал семикратного чемпиона мира «идиотом» и «гонщиком, умеющим стартовать только с первых позиций».