Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер — второй

Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, уступивший лидеру чемпионата 0,021 с. Замкнул тройку лучших испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+0,092).

В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли: 4. Льюис Хэмилтон, «Мерседес»; 5. Серхио Перес, «Ред Булл»; 6. Джордж Рассел, «Мерседес»; 7. Ландро Норрис, «Макларен»; 8. Мик Шумахер, «Хаас»; 9. Юки Цунода, «Альфа Таури»; 10. Лэнс Стролл, «Астон Мартин».

В начале второго сегмента квалификации из-за брошенного на трассу фаера на непродолжительное время дирекцией гонки были вывешены красные флаги.