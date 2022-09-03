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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер — второй

Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» занял первое место в квалификации Гран-при Нидерландов, который проходит на автодроме «Зандворт».

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Источник: Reuters

Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, уступивший лидеру чемпионата 0,021 с. Замкнул тройку лучших испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+0,092).

В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли: 4. Льюис Хэмилтон, «Мерседес»; 5. Серхио Перес, «Ред Булл»; 6. Джордж Рассел, «Мерседес»; 7. Ландро Норрис, «Макларен»; 8. Мик Шумахер, «Хаас»; 9. Юки Цунода, «Альфа Таури»; 10. Лэнс Стролл, «Астон Мартин».

В начале второго сегмента квалификации из-за брошенного на трассу фаера на непродолжительное время дирекцией гонки были вывешены красные флаги.

Гонка 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Нидерландов пройдет в воскресенье.

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