Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Рома
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Эльче
40
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Сампдория
21
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия М
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
18:05
Труа
Ренн
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Мх
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Алания
22
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Эспаньол
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Велес
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Амур
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Адмирал
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Герта
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
52
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Болонья
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Краснодар-2
12
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
04
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
13:30
Кремонезе
Сассуоло
00
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл домашний «Гран-при Нидерландов», Расселл финишировал на втором месте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов» в рамках чемпионата «Формулы-1».

Наверх

Пилот одержал десятую победу в сезоне-2022 и выиграл домашний этап во второй раз подряд.

Второе место занял Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер из «Феррари» стал третьим.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал четвертым. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал на пятой строчке, но из-за штрафа в 5 секунд за неосторожный выезд с пит-стопа испанец опустился на восьмое место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь