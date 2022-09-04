Ферстаппен выиграл домашний «Гран-при Нидерландов», Расселл финишировал на втором месте
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов» в рамках чемпионата «Формулы-1».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов» в рамках чемпионата «Формулы-1».
Пилот одержал десятую победу в сезоне-2022 и выиграл домашний этап во второй раз подряд.
Второе место занял Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер из «Феррари» стал третьим.
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал четвертым. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал на пятой строчке, но из-за штрафа в 5 секунд за неосторожный выезд с пит-стопа испанец опустился на восьмое место.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.