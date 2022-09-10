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18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии».

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Источник: AP 2022

Монегаск проехал круг за 1 минуту и 20,161 секунды и завоевал поул-позицию на домашнем этапе. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,145), на третьей строчке — партнер Леклера по команде, Карлос Сайнс (+0,268).

Отметим, что Ферстаппена и Сайнса ждут штрафы за замену силовых установок, так что с первого ряда в гонке будет стартовать пилот «Мерседес» Джордж Расселл, показавший по итогам квалификации шестой результат.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») по итогам заезда показал пятый результат, но будет стартовать из конца стартовой решетки из-за замены двигателя.

Отметим, что всего 9 пилотов получили штрафы на «Гран-при Италии» из-за замены различных компонентов силовой установки.

Гонка в рамках «Гран-при Италии» состоится завтра, 11 сентября. Начало — в 16.00 (мск).

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