Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии»

Монегаск проехал круг за 1 минуту и 20,161 секунды и завоевал поул-позицию на домашнем этапе. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,145), на третьей строчке — партнер Леклера по команде, Карлос Сайнс (+0,268).

Отметим, что Ферстаппена и Сайнса ждут штрафы за замену силовых установок, так что с первого ряда в гонке будет стартовать пилот «Мерседес» Джордж Расселл, показавший по итогам квалификации шестой результат.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») по итогам заезда показал пятый результат, но будет стартовать из конца стартовой решетки из-за замены двигателя.

Отметим, что всего 9 пилотов получили штрафы на «Гран-при Италии» из-за замены различных компонентов силовой установки.