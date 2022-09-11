Российский пилот Смоляр стал десятым в общем зачете «Формулы-3»

Заключительный этап чемпионата «Формулы-3» состоялся в Монце (Италия). Победу одержал барбадосский гонщик Trident Зейн Мэлони, вторым стал британец Оливер Берман из Prema, третьим — его напарник американец Джек Кроуфорд. Смоляр стартовал с поул-позиции, во время заезда россиянин столкнулся с гонщиком из Монако Артуром Леклером (Prema) и на 15-м круге был вынужден сойти в боксах. Смоляр занял 27-е место в гонке.