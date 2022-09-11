Российский пилот Смоляр стал десятым в общем зачете «Формулы-3»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский гонщик Александр Смоляр из команды MP Motorsport завершил сезон чемпионата автогонок «Формулы-3» на десятом месте в общем зачете пилотов.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский гонщик Александр Смоляр из команды MP Motorsport завершил сезон чемпионата автогонок «Формулы-3» на десятом месте в общем зачете пилотов.
Заключительный этап чемпионата «Формулы-3» состоялся в Монце (Италия). Победу одержал барбадосский гонщик Trident Зейн Мэлони, вторым стал британец Оливер Берман из Prema, третьим — его напарник американец Джек Кроуфорд. Смоляр стартовал с поул-позиции, во время заезда россиянин столкнулся с гонщиком из Монако Артуром Леклером (Prema) и на 15-м круге был вынужден сойти в боксах. Смоляр занял 27-е место в гонке.
Победителем чемпионата стал француз Виктор Мартинс из команды ART Grand Prix, набравший 139 очков. Второе место занял Зейн Мэлони (134), третье — Оливер Берман (132).
По решению Международной автомобильной федерации (FIA) российские гонщики выступают на международных соревнованиях под флагом FIA из-за ситуации на Украине. На соревнованиях запрещено демонстрировать флаг, экипировку и символику России, а также исполнять гимн.